В Челябинской области замедлилась инфляция

Центробанк зафиксировал снижение инфляции на Южном Урале. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, в октябре 2024 года годовая инфляция в регионе снизилась до 7,46% после 7,73% в сентябре.