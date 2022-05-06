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Экс-президент Республики Сербской Радован Караджич потребует пересмотра своего дела

Экс-президент Республики Сербской Радован Караджич потребует пересмотра своего дела

Экс-президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Радован Караджич, который в настоящее время отбывает наказание в виде пожизненного заключения по решению Гаагского трибунала, заявил о намерении потребовать пересмотра своего дела.

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