Экс-президент Республики Сербской Радован Караджич потребует пересмотра своего дела

Экс-президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Радован Караджич, который в настоящее время отбывает наказание в виде пожизненного заключения по решению Гаагского трибунала, заявил о намерении потребовать пересмотра своего дела.
Экс-президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Радован Караджич, который в настоящее время отбывает наказание в виде пожизненного заключения по решению Гаагского трибунала, заявил о намерении потребовать пересмотра своего дела.
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