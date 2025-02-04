Суд на Камчатке арестовал подозреваемого в убийстве директора гостиницы

Петропавловск-Камчатский городской суд принял решение отправить под стражу подозреваемого в убийстве генерального директора гостиницы «Петропавловск» Об этом сообщает пресс-служба СК России по Камчатскому краю.
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