Украинские СМИ сообщают о гибели лётчика ВСУ с позывным Blue Helmet

На Украине во время полета погиб летчик воздушных сил страны с позывным Blue Helmet. Об этом сообщает ряд украинских средств массовой информации, но официальной информации на момент написания новости не поступало.
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