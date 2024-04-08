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«Вместе с боекомплектом»: артиллерия ВС РФ уничтожила обстреливавшую Белгородскую область РСЗО Vampire

«Вместе с боекомплектом»: артиллерия ВС РФ уничтожила обстреливавшую Белгородскую область РСЗО Vampire

Артиллеристы группировки прикрытия государственной границы РФ уничтожили украинскую РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, которая на протяжении нескольких дней обстреливала населённые пункты Белгородской области.

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