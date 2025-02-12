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Самоубийство бывшего мужа Седоковой проверят заново

Самоубийство бывшего мужа Седоковой проверят заново

Следователи снова проведут проверку по самоубийству баскетболиста Тиммы Следователи решили провести дополнительную проверку по факту самоубийства латвийского баскетболиста Яниса Тиммы — бывшего мужа певицы Анны Седоковой.

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