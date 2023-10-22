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В России не будут отягчать преступления против пожилых людей

В России не будут отягчать преступления против пожилых людей

Кабмин РФ не поддержал признание афер против пожилых отягчающим обстоятельством, сообщает PRIMPRESS. Правительство РФ не поддержало законопроект вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»), которым предлагается считать мошенничество в отношении пожилых людей отягчающим обстоятельством.

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Валерий Бирюков
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