В России не будут отягчать преступления против пожилых людей

Кабмин РФ не поддержал признание афер против пожилых отягчающим обстоятельством, сообщает PRIMPRESS. Правительство РФ не поддержало законопроект вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»), которым предлагается считать мошенничество в отношении пожилых людей отягчающим обстоятельством.
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