Суд в Германии приговорил подростков за убийство украинских баскетболистов

Немецкий суд вынес приговор четырём подросткам за убийство украинских баскетболистов в Оберхаузене.Судебный орган в Германии вынес приговор четырём подросткам, обвиняемым в убийстве двух украинских баскетболистов, сообщает издание WDR.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии