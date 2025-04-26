Цветы для якудза, зомби-певицы и режим берсерка в Diablo: главные новости аниме за неделю

Социальный вклад MAPPA, новая награда для «Оглянись» и повторный прокат самого кассового японского мультфильма в мире: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит.
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