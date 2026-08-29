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Царьград

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МВД Абхазии выясняет обстоятельства драки с туристами из Москвы

МВД Абхазии выясняет обстоятельства драки с туристами из Москвы

МВД Абхазии начало процессуальную проверку инцидента, произошедшего 26 августа в Гудаутском районе. В результате драки в кафе "Грот" пострадали двое туристов из Москвы.

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