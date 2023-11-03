«Известия»: Темпы продаж автомобилей замедлились

На автомобильном рынке в России была зафиксирована тенденция к замедлению темпов роста, который длился на протяжении года, однако, несмотря на увеличение цен на авто и повышение ставок по автокредитам, продажи машин все еще демонстрируют положительную динамику.
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