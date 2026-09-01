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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» встретится с «Ахматом». Приходите поддержать бело-голубых в домашней кубковой игре!

Матч пройдет в четверг, 3 сентября, в 19:30 на стадионе «ВТБ Арена». Бело-голубые по итогам двух туров находятся на третьей строчке в группе B, имея три очка в активе.

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