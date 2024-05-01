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Тренеру сборной России по велотреку Макаровой отказали в нейтральном статусе: «Чиновники из UCI сделали это по политическим причинам»

«Я подала заявку на нейтральный статус, потому что два моих спортсмена планируют выступать на первенстве мира.

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