Лавров: Запад планирует войти на Украину для поддержки режима

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад стремится ввести войска на Украину для увековечения нацистского режима.
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