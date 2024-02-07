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Челябинский журналист снялся в кино в роли гусара

Челябинский журналист снялся в кино в роли гусара

Корреспондент "Южноуральской панорамы" прикоснулся к созданию исторической картины. Фильм «Гроза 1812 года», посвященный партизану и поэту Денису Давыдову и его сподвижникам, снимает руководитель клуба исторической реконструкции Алексей Воронов.

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