Челябинский журналист снялся в кино в роли гусара

Корреспондент "Южноуральской панорамы" прикоснулся к созданию исторической картины. Фильм «Гроза 1812 года», посвященный партизану и поэту Денису Давыдову и его сподвижникам, снимает руководитель клуба исторической реконструкции Алексей Воронов.
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