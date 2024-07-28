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Царьград

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Африку разорвёт на части, считают учёные

Африку разорвёт на части, считают учёные

Эту животрепещущую, но отнюдь не близкую во времени тему затронул Мэтт Риггсби, магистр археологии из Бостонского университета.

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