В Киргизии не хватает "рабочих рук"

И их завозят туда из Бангладеша Об этом не говорят Так сказать, новость "с мест". Причём новость очень любопытная с учётом того, что сами киргизы начинают уже даже из России перебираться в другие, как они считают, более богатые страны.
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