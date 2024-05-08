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В Киргизии не хватает "рабочих рук"

В Киргизии не хватает "рабочих рук"

И их завозят туда из Бангладеша Об этом не говорят Так сказать, новость "с мест". Причём новость очень любопытная с учётом того, что сами киргизы начинают уже даже из России перебираться в другие, как они считают, более богатые страны.

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