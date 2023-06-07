Закон и Порядок

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  • Галина Смирнова
    Да пускай их печатают! Надо просто нефть и газ перестать продавать за доллары - продавать за что-нибудь еще.... Намек...Недефолт
  • андрей свирчков
    И кроме того, не кажется вам, что вся эта шумиха просто информационный шум...Проблемы Пригожин...
  • андрей свирчков
    Неуважаемый автор, не стоит разжигать межнациональную вражду...Проблемы Пригожин...

КВАРТИРА – В ЛОНДОНЕ, ДОЛЖНОСТЬ – В МОСКВЕ. ЭЛИТА, ГОТОВАЯ ПРЕДАТЬ РОССИЮ, НАЗВАНА ПОФАМИЛЬНО

КВАРТИРА – В ЛОНДОНЕ, ДОЛЖНОСТЬ – В МОСКВЕ. ЭЛИТА, ГОТОВАЯ ПРЕДАТЬ РОССИЮ, НАЗВАНА ПОФАМИЛЬНО

ФОТО: ВЕДЯШКИН СЕРГЕЙ АГЕНТСТВО "МОСКВА" ОТДЕЛ РАССЛЕДОВАНИЙ "ПЕРВОГО РУССКОГО" Если человек скупает недвижимость в Великобритании или Испании, а не в Москве или Крыму, то своё будущее и будущее своей семьи он явно видит за пределами России.

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