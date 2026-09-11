В Домодедове полиция нашла подростков, кидавших петарды с матом

Полицейские подмосковного Домодедова организовали проверку по факту появления в интернете видеозаписи, на которой молодые люди в общественном месте нецензурно выражаются и кидают друг в друга петарды.
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