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Минюст США: Мы разрушили хакерскую сеть российской разведки

Министерство юстиции США заявило, что разрушило хакерскую сеть российской разведки. Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако сообщила в своем заявлении, что эта мера помешала спонсируемым государством хакерам совершать кибератаки под прикрытием взломанных американских маршрутизаторов.

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