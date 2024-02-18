Не редкость и в 25 лет: врач назвал топ-3 «помолодевших» болезней сердца и сосудов

Все чаще от сердечно-сосудистых патологий погибают совсем еще нестарые люди. Почему молодеют болезни, которые раньше находили только у пожилых? фото: iStockphotoОпределенные патологии сердца и сосудов бывают даже у новорожденных.
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