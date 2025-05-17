Предостережения на 17 мая: избегайте этих действий, чтобы защитить свой дом от бед Юлия ЧелкановаВ субботу, 17 мая, православные волгоградцы отмечают важные традиции, связанные с памятью мученицы Пелагии Тарсийской и праздником Дня баклушников.