Предостережения на 17 мая: избегайте этих действий, чтобы защитить свой дом от бед Юлия ЧелкановаВ субботу, 17 мая, православные волгоградцы отмечают важные традиции, связанные с памятью мученицы Пелагии Тарсийской и праздником Дня баклушников.
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