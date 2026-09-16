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Терроризировавшего соседей мужчину принудительно направили на психиатрическую экспертизу

Терроризировавшего соседей мужчину принудительно направили на психиатрическую экспертизу

Благовещенский городской суд разрешил провести принудительное психиатрическое освидетельствование мужчины после многочисленных жалоб соседей на его поведение .

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