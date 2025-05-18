WP узнала об опасениях Зеленского касательно соглашения Трампа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Риме на фоне обеспокоенности страны предстоящими телефонными переговорами американского лидера Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.
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