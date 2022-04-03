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Зеленский не принял идею Шольца о невступлении Украины в НАТО, которая бы исключала конфликт с РФ

Зеленский не принял идею Шольца о невступлении Украины в НАТО, которая бы исключала конфликт с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею канцлера ФРГ Олафа Шольца об отказе Украины от вступления в НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

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