В Хакасии госавтоинспекторы провели в детских загородных лагерях «Зарядку со стражем порядка»

В преддверии Дня физкультурника сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Хакасия присоединились к общероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» и посетили детские загородные лагеря «Серебряный ключик», «Горный кристалл» и «Багульник», на время переквалифицировавшись в физруков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии