Зрада. Зрадонька. Зрадище

. Тут страшное происходит, прямо не знаю, с чего начать, так что начну с прямой цитаты: Правительство Индии обратилось к своим переработчикам нефти с редкой просьбой – заключить долгосрочные контракты с РоссиейПравительство Индии обратилось к государственным НПЗ и частному переработчику Reliance Industries Ltd.