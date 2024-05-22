Зрада. Зрадонька. Зрадище

. Тут страшное происходит, прямо не знаю, с чего начать, так что начну с прямой цитаты: Правительство Индии обратилось к своим переработчикам нефти с редкой просьбой – заключить долгосрочные контракты с РоссиейПравительство Индии обратилось к государственным НПЗ и частному переработчику Reliance Industries Ltd.
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