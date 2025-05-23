На сессии РЭО в Петербурге обозначили точки для достижения целей нацпроекта «Экологическое благополучие»

Мероприятие прошло 21 мая В среду, 21 мая, в рамках Невского международного экологического конгресса – 2025 в Петербурге прошла сессия «Экономика замкнутого цикла: точки роста, вызовы, перспективы», на которой обсудили перспективные направления совершенствования системы обращения с отходами в контексте формирования экономики замкнутого цикла, сообщает пресс-служба компании.