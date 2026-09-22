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Царьград

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В Подмосковье 25 тыс. человек подтвердили возраст для аренды самокатов

В Подмосковье 25 тыс. человек подтвердили возраст для аренды самокатов

Свыше 25 тыс. жителей Московской области подтвердили возраст для аренды электросамокатов через федеральный портал, а с 30 сентября такая авторизация станет обязательной для всех пользователей сервисов кикшеринга в регионе.

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