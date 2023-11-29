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Потерю Украиной танка Leopard 1A5 спустя пару недель применения объяснили

Потерю Украиной танка Leopard 1A5 спустя пару недель применения объяснили

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов прокомментировал уничтожение российскими военными в зоне специальной военной операции (СВО) подаренного Германией Украине танка Leopard 1A5.

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