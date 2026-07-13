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Депутат Свинцов: РФ в 2027-28 годах введет ограничения для детей в соцсетях

Депутат Свинцов: РФ в 2027-28 годах введет ограничения для детей в соцсетях

Россия может ввести запрет на социальные сети и чат-боты с искусственным интеллектом (ИИ) для детей и подростков уже в 2027–2028 годах, заявил RTVI зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

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