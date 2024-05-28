Бои за Часов Яр будут ожесточенными, — командир разведчиков

Положение Часова Яра осложняет продвижение российским войскам, поэтому бои за город, скорее всего, будут ожесточенными, рассказал РИА Новости замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос.
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