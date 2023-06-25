Путешествие в центр континента

В последние годы Свердловская область стала одним из самых посещаемых регионов Уральского федерального округа и входит в топ-10 субъектов Российской Федерации по туристской привлекательности и туристскому потенциалу, а также по востребованности со стороны отечественных и иностранных туристов.
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