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Путешествие в центр континента

Путешествие в центр континента

В последние годы Свердловская область стала одним из самых посещаемых регионов Уральского федерального округа и входит в топ-10 субъектов Российской Федерации по туристской привлекательности и туристскому потенциалу, а также по востребованности со стороны отечественных и иностранных туристов.

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