Отличившихся юнармейцев в региональном этапе военно-патриотической игры «Зарница 2.0» наградили в Пензенской области

Ребята соревновались в различных дисциплинах, включая неполную разборку и сборку автомата Калашникова АК-74, саперном деле, забеге на различные дистанции, строевой подготовке, а также знанию уставов Вооружённых сил России.
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