Учёные объяснили, почему Млечный Путь оказался «на боку»

Астрономы из Даремского университета пришли к выводу, что около 10 млрд лет назад Млечный Путь пережил столкновение с карликовой галактикой Гайя-Энцелад, после которого его диск изменил ориентацию более чем на 90 градусов.
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