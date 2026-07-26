Сноб
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сноб

105 подписчиков

Учёные объяснили, почему Млечный Путь оказался «на боку»

Учёные объяснили, почему Млечный Путь оказался «на боку»

Астрономы из Даремского университета пришли к выводу, что около 10 млрд лет назад Млечный Путь пережил столкновение с карликовой галактикой Гайя-Энцелад, после которого его диск изменил ориентацию более чем на 90 градусов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии