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Как брали Шевченко: «Солнцепеки» сожгли боевиков Османова, а штурмовики «Центра» перебили «птах Мадьяра»

Как брали Шевченко: «Солнцепеки» сожгли боевиков Османова, а штурмовики «Центра» перебили «птах Мадьяра»

Как брали Шевченко: «Солнцепеки» сожгли боевиков Османова, а штурмовики «Центра» перебили «птах Мадьяра» Впервые за долгое время бандеровцы получили официальный приказ на драп, но спастись удалось единицам Радомир Маркуш Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Об установлении контроля над Шевченко на Добропольском направлении официально объявило Минобороны РФ.

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