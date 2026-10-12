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Добропольский фронт: бои на шахте Ахметова*, кругом дроны и поверженные бандеровцы

Добропольский фронт: бои на шахте Ахметова*, кругом дроны и поверженные бандеровцы

Российская армия, продолжая наступать в районе Доброполья, города на северо-западе ДНР, перерезала трассу Доброполье-Краматорск, взяв под контроль три села: Новотроицкое, Петровку и Лидино.

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