Кофе может помешать лечению железодефицита: что советует терапевт

Для некоторых людей утренняя чашка кофе может оказаться не просто привычным началом дня. Если врач назначил препараты железа, напиток способен повлиять на эффективность лечения.
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