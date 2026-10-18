Моделирование показало, что столкновения могут сопровождаться рентгеновскими вспышками длительностью до 10 секунд Слияния нейтронных звёзд могут сопровождаться короткими рентгеновскими вспышками, которые удастся заметить даже в том случае, если гамма-излучение направлено в другую сторону.