Моделирование показало, что столкновения могут сопровождаться рентгеновскими вспышками длительностью до 10 секунд Слияния нейтронных звёзд могут сопровождаться короткими рентгеновскими вспышками, которые удастся заметить даже в том случае, если гамма-излучение направлено в другую сторону.
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