Появились душераздирающие рассказы о похищенных боевиками ХАМАС жителях Израиля

Среди невинных жертв, похищенных боевиками ХАМАС оказались участники рейв-тусовски в пустыне. Как пишет Daily Mail, 25-летняя Ноа Аргамани была похищена в субботу – на появившихся в Интернете кадрах видно, как она сидит на заднем сиденье мотоцикла боевика, вытянув руки в сторону своего беспомощного бойфренда, умоляя сохранить ей жизнь.