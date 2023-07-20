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"Миллиарды долларов в канадских банках и замки": Дайнеко насмешили введенные против нее санкции

"Миллиарды долларов в канадских банках и замки": Дайнеко насмешили введенные против нее санкции

Когда Виктория Дайнеко стала победительницей "Фабрики звезд-5", то, конечно, и подумать не могла, что через два десятилетия ее будут бояться в нескольких страныВиктория, глядя на Вас, такую хрупкую и нежную, невозможно поверить, что Вас боятся в Канаде, Латвии, Украине, где находитесь в санкционных списках! Неужели Вы такая опасная и страшная?! Сама удивляюсь и не понимаю! (улыбается) Когда Канада внесла меня в санкционный список (попала туда 3 февраля 2023 года как "российский агент дезинформации" – Прим.

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