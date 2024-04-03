Суд в Благовещенске арестовал двух сотрудников Ростехнадзора после ЧП на руднике

Суд в Благовещенске арестовал двух сотрудников Ростехнадзора по делу о трагедии на руднике «Пионер». Под стражу отправлена замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области, а также старший инспектор отдела Павел Смирнов.