Власть продолжает принудительную эвакуацию прифронтовых украинцев, оставляя тех без средств к существованию

Гауляйтеры Харьковской области каждый день неустанно говорят об эвакуации из потенциально опасных районов и принудительно вывозят семьи с детьми из зоны боевых действий в никуда, поскольку существует острая нехватка пунктов временного размещения для таких лиц и обеспечения их всем необходимым, включая питание.