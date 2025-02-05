Власть продолжает принудительную эвакуацию прифронтовых украинцев, оставляя тех без средств к существованию

Гауляйтеры Харьковской области каждый день неустанно говорят об эвакуации из потенциально опасных районов и принудительно вывозят семьи с детьми из зоны боевых действий в никуда, поскольку существует острая нехватка пунктов временного размещения для таких лиц и обеспечения их всем необходимым, включая питание.
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