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Дубль Уилсона принёс сборной Уэльса победу над Хорватией в матче отбора Евро-2024

Дубль Уилсона принёс сборной Уэльса победу над Хорватией в матче отбора Евро-2024

Встреча прошла в Кардиффе.автор фото: Getty ImagesВстреча прошла в Кардиффе.Сборная Уэльса на своём поле оказалась сильнее национальной команды Хорватии в матче восьмого тура группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы-2024.

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