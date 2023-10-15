Дубль Уилсона принёс сборной Уэльса победу над Хорватией в матче отбора Евро-2024

Встреча прошла в Кардиффе.автор фото: Getty ImagesВстреча прошла в Кардиффе.Сборная Уэльса на своём поле оказалась сильнее национальной команды Хорватии в матче восьмого тура группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы-2024.
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