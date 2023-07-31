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Греции срочно нужна помощь России: ответ России поставил в тупик НАТО

Греции срочно нужна помощь России: ответ России поставил в тупик НАТО

Высокие температуры и отсутствие осадков привели к массовым пожарам в Греции, затрагивающим южные районы и острова.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Россия очень чутко прореагировала на стихийное бедствие Греции. Это очень правильно. Пусть руководство Греции поймёт наконец что ЕС и НАТО это пустая болтовня и трата народных денег.
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1 д.
Александр Лесков
Нет:  это  конторы,  которым  наср...ть  на беды всех  составляющих  их членов  — в угоду  англосаксам  из  США.  Ну, и  конечно,  в  угоду  хотелок Штатовских  &quot;денежных  мешков&quot;
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1 д.

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