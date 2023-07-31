Высокие температуры и отсутствие осадков привели к массовым пожарам в Греции, затрагивающим южные районы и острова.
Греции срочно нужна помощь России: ответ России поставил в тупик НАТО
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Россия очень чутко прореагировала на стихийное бедствие Греции. Это очень правильно. Пусть руководство Греции поймёт наконец что ЕС и НАТО это пустая болтовня и трата народных денег.
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1 д.
Александр Лесков
Нет: это конторы, которым наср...ть на беды всех составляющих их членов — в угоду англосаксам из США. Ну, и конечно, в угоду хотелок Штатовских "денежных мешков"
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1 д.
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