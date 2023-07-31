Греции срочно нужна помощь России: ответ России поставил в тупик НАТО

Россия очень чутко прореагировала на стихийное бедствие Греции. Это очень правильно. Пусть руководство Греции поймёт наконец что ЕС и НАТО это пустая болтовня и трата народных денег.

Александр Лесков

Нет: это конторы, которым наср...ть на беды всех составляющих их членов — в угоду англосаксам из США. Ну, и конечно, в угоду хотелок Штатовских "денежных мешков"