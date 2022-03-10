Днепровская вода самотёком дошла до Джанкоя

Вода из Днепра самотёком дошла до Джанкоя по Северо-Крымскому каналу. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель джанкойской городской организации «Русская община Крыма» Александр Коновалов, передаёт корреспондент «Вести Крым».