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Днепровская вода самотёком дошла до Джанкоя

Днепровская вода самотёком дошла до Джанкоя

Вода из Днепра самотёком дошла до Джанкоя по Северо-Крымскому каналу. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель джанкойской городской организации «Русская община Крыма» Александр Коновалов, передаёт корреспондент «Вести Крым».

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