Сразу двое приближенных экс-замминистра обороны Иванова умерли в один день

Сразу двое близких к экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову внезапно умерли в один и тот же день. Речь идет о 52-летнем бизнесмене Игоре Котельникове и 61-летнем главе управления госэкспертизы Минобороны, генерал-полковнике Магомеде Хандаеве.