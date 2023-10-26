«Кровавое шоу»: в Британии резко высказались о планах Зеленского

Контрнаступление ВСУ задумывалось Киевом не для возвращения утраченных территорий, а для оправдания западной военной и финансовой поддержки, заявил в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies профессор Университетского колледжа Лондона (UCL) Филип Канлифф.
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