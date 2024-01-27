Рязанцы пожаловались на неубранные туалеты в центре города

По словам местной жительницы, внутри неприятно пахнет, везде грязь и ржавчина. «Как это можно вообще устанавливать в центре города? Я бы лучше заплатила 50 рублей, зато там убирались бы», – написала рязанка.
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