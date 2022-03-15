Скоулз о Рангнике: «Не понимаю, как его выбрали тренером «МЮ»

Пол Скоулз высказался после вылета «МЮ» из Лиги чемпионов. Манкунианцы уступили «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала (0:1, первый матч – 1:1) и покинули турнир.

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